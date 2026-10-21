🏺В Музее-заповеднике «Судакская крепость» открылась выставка «Свидетели эпохи» Выставка посвящена 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости и ее окрестностей.
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