ЦБ хочет помочь банкам

Банк России планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом 500 млрд рублей, функцией которого будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом.
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