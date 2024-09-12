Пашинян обсудил с Блинкеном переговорный процесс между Ереваном и Баку

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку, сообщается на сайте главы армянского правительства 12 сентября.