Солдаты неудачи: обнародовали статистику потерь иностранных наемников в Курской области

Alex Nемо

"Пользователь под ником «Девяностые» считает, что надо тела привезти к посольствам их стран в Москве, на всеобщее обозрение, чтобы весь мир видел."... И выставлять их на площадях или улицах, если площади не достаточно, перед соответствующими посольствами!