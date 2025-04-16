БлокнотРУ Все влезшие в Курскую область «солдаты удачи» из разных стран явно не знали крылатое выражение, приписываемое Александру Невскому: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
Солдаты неудачи: обнародовали статистику потерь иностранных наемников в Курской области
Комментарии
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Alex Nемо
"Пользователь под ником «Девяностые» считает, что надо тела привезти к посольствам их стран в Москве, на всеобщее обозрение, чтобы весь мир видел."... И выставлять их на площадях или улицах, если площади не достаточно, перед соответствующими посольствами!
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10 час.
Леонид Руси
Пусть забирают, но платят... Картинки классные... от души )))
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7 час.
Lana_Borei Иванова
Сбрасывать с самолёта мёртвые тела над той страной откуда прилетели
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7 час.
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