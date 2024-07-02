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Почему министр обороны Белоусов всегда был костью в горле для олигархов?

Почему министр обороны Белоусов всегда был костью в горле для олигархов?

© Maksim Konstantinov/Globallookpress Сегодня 4,9K прочитали Борьбу с олигархами и либералами Андрей Белоусов начал ещё будучи вице-премьером.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Ох, и трудно будет честному да ещё и знающему профессионалу в этом серпентарии 90-х годов!.. Там ведь ни к кому спиной не повернись! Скорей бы уж наши мужики победили да внутри страны помогли из власти выкорчевать &quot;благодетелей&quot; подколодных. Надеюсь, и те, что остались, не дадут угробить ни Белоусова, ни ему подобных.
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10 час.
Alexander S
Вы всерьез верите, что честному человеку удалось бы подняться до такой высоты в серпентарии? Станиславского на всех нет ;)
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9 час.
АМ
Алевтина Малышева
Когда закончат СВО наши ребята,придут и разберутся на местах.
Ответить
35 мин.

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