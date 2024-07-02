Почему министр обороны Белоусов всегда был костью в горле для олигархов?

valentina sergeeva

Ох, и трудно будет честному да ещё и знающему профессионалу в этом серпентарии 90-х годов!.. Там ведь ни к кому спиной не повернись! Скорей бы уж наши мужики победили да внутри страны помогли из власти выкорчевать "благодетелей" подколодных. Надеюсь, и те, что остались, не дадут угробить ни Белоусова, ни ему подобных.