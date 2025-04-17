Говорил с Путиным по-немецки: переселенец из ФРГ сравнил Россию и Германию

Гражданин Германии, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников во время расширенного заседания Президиума Госсовета пообщался на немецком языке с президентом России Владимиром Путиным.
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