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Си Цзиньпин пообещал Токаеву быть надежной опорой Казахстану

Си Цзиньпин пообещал Токаеву быть надежной опорой Казахстану

В администрации президента Казахстана состоялись двухсторонние переговоры Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином.

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