США объяснили задержку с поставками ракет ATACMS на Украину: «Не боялись Третьей мировой»

ВАШИНГТОН, 17 апреля, ФедералПресс. Администрация президента США Джо Байдена долгое время не предоставляла Украине ракеты ATACMS не из-за страха перед Третьей мировой войной, а из-за нехватки этих вооружений.
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