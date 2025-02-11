Мясо в бумажных конвертах: не пригорает и никакого привкуса масла. Золото, а не рецепт

Steak Lovers
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Steak Lovers

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Это будет гораздо легче сделать в ветчиннице, результат тот же, а возни меньше))
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