WSJ: администрация США намерена сократить финансирование Гарварда еще на $1 млрд

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена сократить финансирование Гарвардского университета еще на $1 млрд из-за несогласия учебного заведения внести изменения в свою политику.
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