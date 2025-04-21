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WSJ: администрация США намерена сократить финансирование Гарварда еще на $1 млрд

WSJ: администрация США намерена сократить финансирование Гарварда еще на $1 млрд

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена сократить финансирование Гарвардского университета еще на $1 млрд из-за несогласия учебного заведения внести изменения в свою политику.

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