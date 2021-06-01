Молдова и её затянувшийся кризис

Политические круги Молдовы разобщены, у них нет единой стратегии развития государства. Многие партии, популистски используя настроения электората, выдвигают главную цель: "Евроинтеграция страны и достижение базовых социальных стандартов ЕС".
Политические круги Молдовы разобщены, у них нет единой стратегии развития государства. Многие партии, популистски используя настроения электората, выдвигают главную цель: "Евроинтеграция страны и достижение базовых социальных стандартов ЕС".
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