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Молдова и её затянувшийся кризис

Молдова и её затянувшийся кризис

Политические круги Молдовы разобщены, у них нет единой стратегии развития государства. Многие партии, популистски используя настроения электората, выдвигают главную цель: "Евроинтеграция страны и достижение базовых социальных стандартов ЕС".

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