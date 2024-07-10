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«У нас нет красных линий!» Макрон уже готов на всё

«У нас нет красных линий!» Макрон уже готов на всё

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной помощи Украине в условиях военного конфликта вызвали не только оживленные дискуссии, но и серьезные сомнения в реальной способности Франции вступить в боевые действия на украинской земле.

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