Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    За все такие обещания должна быть уголовная ответственностьАллею возвращения...
  • Дмитрий Гурин
    "Потому что дети не разговаривают на русском и ей приходилось объяснять… А дети просто не понимают языка. Естественно...Против русских по...
  • Владимир Тимошков
    Иосифа надо оживлять.Против русских по...

Автолюбителям объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском мотора

Автолюбителям объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском мотора

Водителям объяснили, зачем ждать несколько секунд после включения зажигания и перед стартом мотора.После поворота ключа зажигания автомобилю требуется несколько секунд, чтобы «активизироваться» после долгой стоянки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх