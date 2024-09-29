Несовершеннолетняя калужанка с сожителем устроили наркопритон в областном центре

В Калуге задержали 17-летнюю местную жительницу с ее приятелем, которые устроили из своей квартиры в 1-м переулке Пестеля наркопритонВ Калуге задержали 17-летнюю местную жительницу с ее приятелем, которые устроили из своей квартиры в 1-м переулке Пестеля наркопритон.