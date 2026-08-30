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Из-за падения БПЛА начался пожар на территории НПЗ в Ленинградской области

Из-за падения БПЛА начался пожар на территории НПЗ в Ленинградской области

Силы ПВО сбили 62 беспилотника над регионом Один из беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

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