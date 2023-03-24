Энциклопедия Техники

447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Лэнд-лиз не значит что бесплатно. СССР платил золотом. Так что США и Англия неплохо зарабатывали на поставках. Конечн...С первых дней Вел...
  • Елена Борисова
    Хорошо бы всё это писать с ударениями, а то не понятно!Интересный феноме...
  • Александр Юткин
    А что у нас не «убили»? Гордимся-то прошлым. А чем сейчас? Что пока живы? Да, ещё балетом.Что сейчас выпуск...

Посадка спускаемого аппарата произойдет в районе казахстанского города Жезказган

Посадка спускаемого аппарата произойдет в районе казахстанского города Жезказган

﻿﻿По данным Роскосмоса, космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором будет спущен на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме в следующий вторник, 28 марта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх