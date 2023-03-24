Посадка спускаемого аппарата произойдет в районе казахстанского города Жезказган

По данным Роскосмоса, космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором будет спущен на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме в следующий вторник, 28 марта.
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