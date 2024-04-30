Представлен новый электрокроссовер GAC Aion V: он может появиться в России

На прошедшем автомобильном салоне в Пекине, автопроизводитель GAC представил обновленный электрический кроссовер Aion V, поставки которого должны начаться на российский автомобильный рынок в ближайшее время.
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