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В ГД обсуждают свободный доступ россиян к историческим архивам

В ГД обсуждают свободный доступ россиян к историческим архивам

Правительство планирует открыть удаленный доступ к историческим архивам в интернете, на рассмотрении Госдумы находится проект поправок к законопроекту «Об архивном деле в РФ», передают «Известия» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

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