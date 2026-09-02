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Минимум 68 человек пострадали при ударе США по свадебной церемонии в Иране

Минимум 68 человек пострадали при ударе США по свадебной церемонии в Иране

Порядка 68 человек пострадали и пятеро погибли в результате удара США по месту проведения свадьбы в Сирике в Иране.

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