Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Доказательная база участия России настолько скудна, что в неё предлагается просто верить"

"Доказательная база участия России настолько скудна, что в неё предлагается просто верить"

 Почему даже германская экспертная среда и британская пресса, недружелюбные априори к России, полны скепсиса относительно заявления германского правящего клана о "российской диверсии в Лейпциге".

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