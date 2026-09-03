"Доказательная база участия России настолько скудна, что в неё предлагается просто верить"

Почему даже германская экспертная среда и британская пресса, недружелюбные априори к России, полны скепсиса относительно заявления германского правящего клана о "российской диверсии в Лейпциге".
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