Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный украинец заявил, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ

Пленный украинец заявил, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ

Украинская сторона не в состоянии противостоять Вооруженным силам России, считает взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Новак из пулеметного взвода 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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