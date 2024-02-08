Нейросети помогут русским ученым поддерживать паритет с коллегами из США и Китая

Научные разработки в сфере ИИ помогают российским ученым быть наравне с американскими и китайскими коллегами в некоторых сферах, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы факультета ТИТ университета ИТМО А.
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