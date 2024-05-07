Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нисанова предупредили: за преступления диаспоры – ответишь

Нисанова предупредили: за преступления диаспоры – ответишь

Миллиардера Года Нисанова, владеющего крупнейшими рынками Москвы «Садовод» и «ФудСити», предупредили об ответственности за возможные происшествия в преддверии двух важнейших событий – инаугурации президента и Парада Победы.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Нисанова просто попросили сдержать своих абреков пока не пройдут праздники. А потом что? Дадут добро абрекам резать русское население? Любому понятно, что Нисанов повязан с крупными московскими чиновниками и полицейскими чинами на самом верху. Он купил и повязал ВСЕХ от кого зависит хоть минимальный порядок в Москве. У него есть своя огромная армия боевиков, готовая идти свергать любую власть, по крайней мере в Москве. Так что самое страшное, что ему грозит, так это то, что ему просто дадут сбежать с наворованным добром, как уже дали сбежать целому семейству другого такого же ублюдка ответственного за бойню в «Крокусе» Как это унизительно для граждан России, что власть таким вот образом пресмыкается перед обычным уголовником и подонком фактически прося его не портить инаугурацию Президенту и самый для всех россиян светлый и главный праздник.
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2 час.
Михаил Молчев
Не сажать его надо, а убирать! Или в ФСБ разучились автокатастрофы устраивать, раз уж расстрела нет?
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2 час.
цветкова марина яковлевна
Поделены не только Москва, но и Питер, и другие города....Везде раздел и деньги
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1 час.

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