ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 164 подписчика

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Свежие комментарии

  • Балу -
    Молодец!... Вот и помолчи...Планы министра-ал...
  • Элеонора Коган
    Хорошо, что ему встретился добрый человек Алексей и помог ему устроить свою жизнь. И ещё котика Тихона подарил!!!Дед Макар
  • Элеонора Коган
    Да грустная история. Максим подонок набалованный.И отца оставил без дома на улице.Дед Макар

Планы министра-алтарника

Планы министра-алтарника

Пожалуй, самый необычный факт в биографии нашего нового министра обороны – это то, что он служил (исполнял обязанности) алтарника в небольшом храме села Пучково Троицкого округа (Подмосковье).

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Комментарии
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Балу -
И что в этом такого?... А кто-нибудь - кроме спец служб естественно - считал, сколько либедралов посещало американское посольство?... А тут - человек в церковь зашел - и уже надо орать об этом... Подобным писакам тоже не мешало бы зайти в церковь, а то безгрешными себя считают...
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11 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
иногда лучше помолчать, можно за умного сойти.....
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9 час.
Балу -
Молодец!... Вот и помолчи...
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8 час.

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