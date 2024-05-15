Пожалуй, самый необычный факт в биографии нашего нового министра обороны – это то, что он служил (исполнял обязанности) алтарника в небольшом храме села Пучково Троицкого округа (Подмосковье).
Планы министра-алтарника
Комментарии
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Балу -
И что в этом такого?... А кто-нибудь - кроме спец служб естественно - считал, сколько либедралов посещало американское посольство?... А тут - человек в церковь зашел - и уже надо орать об этом... Подобным писакам тоже не мешало бы зайти в церковь, а то безгрешными себя считают...
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11 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
иногда лучше помолчать, можно за умного сойти.....
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9 час.
Балу -
Молодец!... Вот и помолчи...
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8 час.
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