Планы министра-алтарника

Балу -

И что в этом такого?... А кто-нибудь - кроме спец служб естественно - считал, сколько либедралов посещало американское посольство?... А тут - человек в церковь зашел - и уже надо орать об этом... Подобным писакам тоже не мешало бы зайти в церковь, а то безгрешными себя считают...