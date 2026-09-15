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Регионы России

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Samsung объявила стоимость Galaxy S26 FE для индийского рынка

Samsung объявила стоимость Galaxy S26 FE для индийского рынка

Samsung официально объявила цену смартфона Galaxy S26 FE с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти для индийского рынка.

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