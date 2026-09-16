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Ростех

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Ростех установил 270 зарядных станций для электромобилей в 30 регионах России

Ростех установил 270 зарядных станций для электромобилей в 30 регионах России

Фото: пресс-служба ИННОПРОМ Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех довел число установленных в России электрозарядных станций до 270.

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