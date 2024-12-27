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Царьград

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"Красную" ветку метро протянут до аэропорта Пулково

"Красную" ветку метро протянут до аэропорта Пулково

В Петербурге собираются продлить "красную" ветку метрополитена до аэропорта Пулково.В будущем жителям и гостям Петербурга станет гораздо удобнее добираться до аэропорта Пулково — до него протянут "красную" ветку метро.

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