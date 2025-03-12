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А во что превратило своих мужчин так называемое цивилизованное сообщество? На чт.....

А во что превратило своих мужчин так называемое цивилизованное сообщество? На что надеется оно, требуя сейчас от них встать на защиту своих стран, своих правительств?Вспомните, как мужская часть Европы, например, вышла на митинг в защиту женщин.

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