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Польский оружейник: Все «Пэтриоты» оставим себе, а Украине отправим советские БТР

Польский оружейник: Все «Пэтриоты» оставим себе, а Украине отправим советские БТР

Польша заказала и получила около 200 ракет ПАК-3 для американских систем ПВО, но не будет передавать их Украине.

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