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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайлер Хирро о драке с Томпсоном: «Я бы тоже злился, если бы мой оппонент набирал очки и раздавал передачи»

«Это баскетбол, два заряженных на борьбу человека сошлись друг с другом. Напряженный матч с обилием физической борьбы.

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