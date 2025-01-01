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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Спите, да? А мы вам тут праздники несем, если кому Нового года не хватило

Спите, да? А мы вам тут праздники несем, если кому Нового года не хватило. Мы быстренько, и тоже дальше спать 🤗 ✔️Международный день похмелья + День коктейля "Кровавая Мэри" – констатация факта и сразу же "рецепт", хотя можно заменить рассолом ✔️Всемирный день семьи + День выпускания хлопушек на свободу – а еще смотреть мультики, обниматься и согревать друг друга ✔️День взвешивания (кто заказывал? 😁) + День дарения яблок – вряд ли у кого-то сегодня случится разгрузочный яблочный день, но примите к сведению ✔️День обязательств + Всемирный день молитв о мире – ну а кто, если не мы? Только от человеков зависит, какой будет жизнь на маленькой голубой планете Земля Друзья, всем желаем хорошего, уютного, спокойного дня под пледом и в обнимку с любимыми.

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