Спите, да? А мы вам тут праздники несем, если кому Нового года не хватило. Мы быстренько, и тоже дальше спать 🤗 ✔️Международный день похмелья + День коктейля "Кровавая Мэри" – констатация факта и сразу же "рецепт", хотя можно заменить рассолом ✔️Всемирный день семьи + День выпускания хлопушек на свободу – а еще смотреть мультики, обниматься и согревать друг друга ✔️День взвешивания (кто заказывал? 😁) + День дарения яблок – вряд ли у кого-то сегодня случится разгрузочный яблочный день, но примите к сведению ✔️День обязательств + Всемирный день молитв о мире – ну а кто, если не мы? Только от человеков зависит, какой будет жизнь на маленькой голубой планете Земля Друзья, всем желаем хорошего, уютного, спокойного дня под пледом и в обнимку с любимыми.