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Daily Telegraph констатировала провал НАТО в создании армии для противостояния России

Daily Telegraph констатировала провал НАТО в создании армии для противостояния России

Daily Telegraph констатировала провал НАТО в создании армии для противостояния России Юлия ЧелкановаБританское издание Daily Telegraph опубликовало материал, в котором констатируется неспособность стран Североатлантического альянса сформировать вооруженные силы, способные на равных противостоять российской армии.

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