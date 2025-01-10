Алек Болдуин подал иск против прокурора после дела о стрельбе на съёмках

Ранее Болдуина оправдали за стрельбу боевыми патронами на съёмках фильма "Ржавчина".Актёр Алек Болдуин подал гражданский иск в суд в связи с расследованием инцидента на съёмках вестерна «Ржавчина», который сопровождался стрельбой.