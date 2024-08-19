НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Более 122 тысяч школьников сядут за парты в Калужской области в День знаний

Более 122 тысяч школьников сядут за парты в Калужской области в День знаний

В День знаний в Калужской области за парты сядут более 122 тысяч школьников. Более 13 тысяч детей пойдут в первый класс, а 4,5 тысяч школьников - в одиннадцатыйВ День знаний в Калужской области за парты сядут более 122 тысяч школьников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх