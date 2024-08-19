Более 122 тысяч школьников сядут за парты в Калужской области в День знаний

В День знаний в Калужской области за парты сядут более 122 тысяч школьников. Более 13 тысяч детей пойдут в первый класс, а 4,5 тысяч школьников - в одиннадцатыйВ День знаний в Калужской области за парты сядут более 122 тысяч школьников.
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