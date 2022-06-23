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Эдриан Воджнаровски: «Санз» очень мотивированы обменять Эйтона по схеме сайн-энд-трейд»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что «Финикс» хочет обменять выходящего на рынок свободных агентов центрового Деандре Эйтона по схеме сайн-энд-трейд.

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