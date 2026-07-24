«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Кто в общежитии комендант -расстрелять . И какого чёрта делают азиаты в общежитии . А наши иногородние студенты вынуждены за большие деньги снимать комнаты или квартиры . Эта вот забота Государственной Думы и правительства , которые подписывают законы о нашем молодом поколении на костях ? Вы хотя бы поинтересовались как на самом деле всё происходит . А на сегодня карманы комендантов , ректоров , деканов и миграционных отделов пухнут от денег и они же ещё и обижаются на свои зарплаты . Сделайте как было в Союзе . Верните прошлую жизнь !