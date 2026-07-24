Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

Телеканал "78" Мигранта из Таджикистана депортировали из России за организацию незаконной молельной комнаты в общежитии вуза.

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Комментарии
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людмила михайлик
Мигрантов не запускать и всех выдворять из России
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Кто в общежитии комендант -расстрелять . И какого чёрта делают азиаты в общежитии . А наши иногородние студенты вынуждены за большие деньги снимать комнаты или квартиры . Эта вот забота Государственной Думы и правительства , которые подписывают законы о нашем молодом поколении на костях ? Вы хотя бы поинтересовались как на самом деле всё происходит . А на сегодня карманы комендантов , ректоров , деканов  и миграционных отделов пухнут от денег и они же ещё и обижаются на свои зарплаты . Сделайте как было в Союзе . Верните прошлую жизнь !
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1 м.
Юрий Белов
Поможет только тотальное возвращение на исторические родины ВСЕХ кавказоазиатов проникших на территорию Страны минимум за 25 лет с аннулированием купленных паспортов/гражданств РФ . И хорошо бы вместе с ними вышкурить - и продавцов разрешительных документов .
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1 м.