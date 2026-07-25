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Газета.ру

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"Балтика" не будет премировать Оффора за самый быстрый гол в первых турах РПЛ

"Балтика" не будет премировать Оффора за самый быстрый гол в первых турах РПЛ

Калининградская "Балтика" не станет выплачивать премию нападающему Чинонсо Оффору, который в матче с московским ЦСКА стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах первых туров Российской премьер-лиги.

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