В ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности проводимом в Вене, глава российской делегации Константин Гаврилов, без обиняков прямо заявил, что если с польских аэродромов взлетит хотя бы один самолет, и направится в зону CBO с целью оказания помощи лиходеям, то аэродромы станут законной.
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