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SUSANIN

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С начала года на ж/д станциях в Удмуртии погрузили 485 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов

С начала года на ж/д станциях в Удмуртии погрузили 485 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов

Ижевск. Удмуртия. Погрузка на железной дороге в Удмуртии за девять месяцев 2026 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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