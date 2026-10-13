Одинокий путник попросился к нашему костру, мы поняли свою ошибку!

Осенняя тайга не прощает беспечности. В конце октября, когда золотая листва уже давно сгнила под проливными дождями, а по ночам лужи стягивает хрупкая, стеклянная корка льда, лес превращается в глухую, враждебную стихию.
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