РИА: прописавший у себя фигурантов дела о теракте в "Крокусе" признан виновным

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавший в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, которые выступают фигурантами по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам.
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