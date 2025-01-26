РИА: прописавший у себя фигурантов дела о теракте в "Крокусе" признан виновным

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавший в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, которые выступают фигурантами по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам.