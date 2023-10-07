Контрнаступление ВСУ обошлось НАТО в полное истощение арсеналов

Западный ВПК не спешит разворачивать производство боеприпасов под украинские хотелки Валерий Смирнов Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/TASS Американцы давно создали и искусно поддерживают легенду о непобедимости своих вооруженных сил.
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