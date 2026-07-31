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Психиатр Алексеев: тревожные люди чаще сталкиваются с зависимостями

Психиатр Алексеев: тревожные люди чаще сталкиваются с зависимостями

Психиатр, ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев рассказал, почему тревожные люди чаще сталкиваются с зависимостями.

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