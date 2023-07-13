Военное обозрение

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Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонщине

Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонщине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередные удары по украинским формированиям в районе Антоновского моста в Херсонской области.

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