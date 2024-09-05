Путин: М12 в конце этого года дойдет до Екатеринбурга

Федеральная трасса М12 «Восток» в конце этого года достигнет Екатеринбурга. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума во Владивостоке.
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