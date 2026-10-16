Сегодня, 16 октября, православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского (I век).
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