Даже если пламя не добралось до серверного оборудования, оно может пострадать от высокой температуры, дыма, сажи и воды, использованной при тушении: загрязнения и влага вызывают коррозию и повреждают электронные компоненты, а последствия могут проявиться не сразу, а уже после возвращения техники в работу.
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