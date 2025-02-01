Названо число сбитых над Россией за ночь беспилотников

МО: над Россией за ночь сбили девять беспилотников Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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