Четыре года назад Валерий и Анна Блюменкранц развелись. Ну а сейчас женщина вновь готовится к свадьбе.
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Как только про Дом 2, сразу скандал и досужие сплетни. Когда же наконец прикроют эту блядскую программу?