Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран вновь пожаловались на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют в пятницу, 15 октября, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран вновь пожаловались на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют в пятницу, 15 октября, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
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