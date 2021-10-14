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Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран вновь пожаловались на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют в пятницу, 15 октября, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

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